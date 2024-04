Basecoffee: Eine Auszeit mit USA-Feeling

Die Speisen werden farbenfroh und sehr appetitlich angerichtet. Es gibt verschiedene Pancake-Variationen und bunte Toast-Türme . Für den größeren Mittagshunger werden Bowls mit Reis und Quinoa im Basecoffee serviert. Foto: Lex Es riecht nach Kaffee – und nach süßen Pancakes . Wer das Basecoffee , das vor wenigen Wochen am westlichen Ende des Regensburg er Dörnbergviertels eröffnet hat, betritt, darf sich auf eine Auszeit mit USA-Feeling freuen.

New York, Chicago oder Miami liegen manchmal näher, als man denkt. Zumindest geschmacklich. Und – das sei schon an dieser Stelle erwähnt: Auch der Service im Basecoffee ist zuvorkommend und gastorientiert – so wie man es jenseits des Atlantiks kennt. Wir haben zur Mittagszeit reserviert. Am Eingang werden wir begrüßt und zum Tisch begleitet. Auch dieses Ritual kennt man aus den USA. Zum Glück ist es nicht so voll wie bei unserem letzten Besuch. Denn dann kann es hier auch laut werde

Basecoffee Regensburg USA-Feeling Pancakes Toast-Türme Service

