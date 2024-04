Barclays erhöht Kursziel für Allianz auf 260 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 240 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf 'Equal Weight' belassen. Das Kapitalmanagement betrachte sie weiterhin als den wichtigsten Kurstreiber für europäische Versicherungsaktien, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Steigende Dividenden würden von einer starken Solvabilität und einem verbesserten Liquiditätsmanagement gestützt.

AXA ist nach wie vor ihr bevorzugter Sektorwert

