Barclays bestätigt Einstufung für Merck KGaA

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA vor den am 9. November erwarteten Zahlen auf"Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe während des jüngsten Kapitalmarkttages bereits seine Jahresziele bestätigt, erinnerte Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Merck-Aktie: Wert des Investments steigt um 12,47 ProzentHeute vor 3 Jahren wurden Merck-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 127,15 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 0,786 Merck-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,47 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 27.10.2023 auf 143,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,47 Prozent zugenommen. Der Marktwert von Merck betrug jüngst 62,17 Mrd. Euro. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Weiterlesen ⮕