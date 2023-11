Barcelona, 2. Tag: Rote Flaggen wegen Vettel

Am Nachmittag konzentrierte sich der 25-jährige Heppenheimer auf längere Stints, doch nach einer 36-Runden-Ausfahrt und einem kurzen Boxenstopp rollte der dreifache Weltmeister kurz nach Verlassen der Boxengasse aus. Schuld soll ein misslungener Reifenwechsel gewesen sein.

Der viertschnellste Mann des Tages sass im Silberpfeil: Nachdem Nico Rosberg am Vortag noch die schnellste Runde gefahren war, konzentrierte sich Lewis Hamilton auf die Vergleichsfahrten mit den verschiedenen Auspuff-Systemen und längeren GP-Simulationen.

Weniger gut lief es für Lokalmatador Fernando Alonso, der wegen eines Auspuffbruchs eine längere Pause einlegen musste. Der 31-jährige Asturier, der am Vortag noch mit 110 gefahrenen Runden der fleissigste Pilot auf der Strecke war, fuhr knapp 354 Testkilometer und belegte mit seiner Rundenzeit von 1:23,247 min den fünften Platz auf der Zeitenliste.

Max Chilton sorgte für einen verfrühten Feierabend: Der 21-jährige Brite stellte seinen Marussia fünf Minuten vor Testende zwischen den Kurven 12 und 13 ab.2. Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing, 1:22,197 min, 84 Rdn4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,726 min, 121 Rdn6. Valtteri Bottas (FIN), Williams, 1:23,561 min, 98 Rdn8. Paul di Resta (GB), Force India, 1:23,971 min, 62 Rdn10.

