Barberpole: Die Geschichte hinter dem rot-weiß-blauen Pfosten

Barbershops sind Friseursalon s, die sich neben den Haaren auch um den Bart kümmern. Doch was hat es mit dem rot-weiß-blau en Pfosten auf sich? München – Barbershops sind mittlerweile überall zu finden. Der Friseursalon , spezialisiert auf Männer, ist für manche ein wahres Erlebnis. Doch ist Ihnen schon einmal der rot-weiß-blau gestreifte Pfosten vor dem Salon aufgefallen? Genannt wird der Pfosten „ Barberpole “ oder zu Deutsch Barbierpfosten.

Doch warum gibt es diese Pfosten und was hat es damit auf sich? Bei seinem Ursprung handelt es sich um eine blutige Angelegenheit.Die Geschichte der Barbierpfosten reicht weit ins Mittelalter hinein. Damals gingen Menschen nicht nur für einen frischen Haarschnitt zum Friseur, sondern auch für medizinische Eingriffe. Besonders der Aderlass konnte bei vielen Friseuren durchgeführt werden. Dies war eine weitverbreitete Methode, bei der die Vene aufgeschnitten wurde, um Blut abzulasse

Barberpole Rot-Weiß-Blau Pfosten Friseursalon Geschichte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Juve gewinnt wieder nicht - Pfosten, Pfosten und Vlahovic-PlatzverweisVideo: Die aktuelle Ergebniskrise von Italiens Rekordmeister Juventus geht auch an diesem 29. Spieltag der Serie A weiter. Beim Duell mit dem im Mittelfeld stehenden Aufsteiger CFC Genua springt nur ein 0:0 heraus. Obendrein das: Top-Stürmer Dusan Vlahovic macht in der Nachspielzeit seinem Ärger Luft und sieht kurz nacheinander Gelb und Gelb.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Die Geschichte der RAF: Die Brandstifter - Die Gründung der RAF28 Jahre lang versetzte die Terror-Organisation Rote Armee Fraktion die deutsche Politik und Wirtschaft in Angst und Schrecken. Die Frauen und Männer der RAF wollten die Republik radikal verändern.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

Bahnfahrende dürfen nach Bahnstreiks aufatmen: Einigung erzieltDie ständigen Streiks sind Geschichte: Die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben eine Einigung erzielt.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Deutschland und die Schulden: So prägte die Geschichte das Verhältnis zum StaatsminusZu hohe Staatsschulden sind gefährlich – davon sind viele überzeugt. Aktuell gibt es wieder Streit, wie viel sich der Staat leihen soll. In Deutschland wird darüber anders diskutiert als in anderen Ländern. Warum, zeigt ein Blick in die Geschichte.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

„Die unendliche Geschichte“ und 9 weitere Kinderfilme, die ich (wieder) im Kino sehen willSo schnell vergeht die Zeit. Da werd' ich ganz nostalgisch! Früher hast du morgens keine Benachrichtigungen auf deinem Handy gelesen, sondern die Rückseite deiner Cornflakes-Packung.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Die unendliche Geschichte“ und 9 weitere Kinderfilme, die ich (wieder) im Kino sehen willSo schnell vergeht die Zeit. Da werd' ich ganz nostalgisch! Früher hast du morgens keine Benachrichtigungen auf deinem Handy gelesen, sondern die Rückseite deiner Cornflakes-Packung.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »