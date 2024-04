Bandengewalt treibt Zehntausende Haitianer aus der Hauptstadt

Bandengewalt hat binnen drei Wochen Zehntausende Haitianer aus der Hauptstadt vertrieben. Die südlichen Regionen des Inselstaats sind durch die Flüchtenden überlastet. Im Karibikstaat Haiti ist die Bandengewalt außer Kontrolle geraten: Zehntausende Menschen sind inzwischen aus der Hauptstadt Port-au-Prince geflohen. Allein in den ersten knapp drei Wochen seit Ausbruch der Gewalt haben mehr als 53.000 Menschen die Millionenstadt verlassen.

Das geht aus einem neuen Bericht der Vereinten Nationen hervor. Mehr als 60 Prozent von ihnen hätten im ländlichen Süden Haitis Zuflucht gesucht. Diese Region verfüge jedoch „nicht über eine ausreichende Infrastruktur“ und die aufnehmenden Gemeinden hätten keine ausreichenden Ressourcen, „um die große Zahl von Menschen, die aus Port-au-Prince fliehen, zu bewältigen“, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Laut dem Bericht der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen halten sich in der südlichen Region insgesamt mehr als 116.000 Flüchtlinge auf. Die Situation sei äußerst besorgniserregend, da die südlichen Regionen des Landes bereits vor der Gewalt unterentwickelt waren und nun mit der großen Anzahl von Flüchtlingen überfordert seien

