Bambi als Zombie-Hirsch: Fortsetzung von „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ angekündigt

„Winnie the Pooh: Blood and Honey“ war nur der Anfang: In einem ersten Teaser-Trailer trachtet jetzt Bambi als Zombie-Hirsch unschuldigen Menschen nach ihrem Leben. Mit „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ stießen der britische Viel- und Billigfilmer Rhys Frake-Waterfield und sein Produzentenkollege Scott Chambers auf eine wahre Goldgrube: Mit einem vergleichsweise niedrigen Budget von 100.

000 US-Dollar erzielten sie mit ihrer Horror-Variante zu Autor Alan Alexander Milnes Kinderbuchklassiker „Pu der Bär“ einen Umsatz von sagenhaften sechs Millionen US-Dollar. Es half sicherlich, dass weltweit darüber berichtet und das Interesse geschürt wurde. Dieses Momentum wissen sie zu nutzen: Nicht nur ist „Winnie the Pooh 2: Blood and Honey“ bereits abgedreht und wird bereits am 25. April 2024 hierzulande in den Kinos veröffentlicht, die beiden haben mit dem Twisted Childhood Universe (TCU) gleich ein ganzes Universum nach Vorbild des Marvel Cinematic Universe (MCU) ausgerufe

