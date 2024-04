Baltimore Ravens und Orioles spenden zehn Millionen US-Dollar für Brückeneinsturz

Die Baltimore Ravens und die Orioles aus der MLB stehen für ihre Heimatstadt ein. Gemeinsam spenden die beiden Franchises zehn Millionen US-Dollar, um die Folgen des Brückeneinsturz es abzufedern. Der Einsturz der Francis Scott Key Bridge war ein echter Schock für die USA und speziell Baltimore.

Nicht nur, dass eine noch unbekannte Anzahl an Menschen ums Leben kam, es fehlt seit dem Zusammenstoß eines Containerschiffs mit einem der Pfeiler auch eine wichtige Verbindungsstraße über den Patapsco River. Den Wiederaufbau unterstützen auch die beiden großen Sportklubs der Stadt in Maryland. Wie die Ravens und die in der MLB beheimateten Orioles bekanntgaben, spenden sie zusammen zehn Millionen US-Dollar an den Maryland Tough Baltimore Strong Key Bridge Fund. Dieser wurde auch gegründet, um die Betroffenen der Tragödie vom 26. März zu unterstützen. Darunter neben Familien und Hafenarbeitern auch Ersthelfer oder kleine Unternehme

Baltimore Ravens Orioles MLB Brückeneinsturz Spende

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ransport / 🏆 80. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuer Vertrag: Kyle Van Noy unterschreibt wieder bei den Baltimore RavensDie NFL-Saison ist vorbei - Spieler kommen und gehen. Alle Transactions im Überblick.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Baltimore Ravens: Derrick Henry hätte Dallas Cowboys als 'perfekte Situation' empfundenDer Receiver der Kansas City Chiefs soll in einen Verkehrsunfall in Dallas involviert sein. Seitdem wird er von der Polizei gesucht. Nun sind Aufnahmen vom Unfall aufgetaucht.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Die Baltimore Ravens holen sich Derrick Henry in der Free AgencyDie Baltimore Ravens haben sich Derrick Henry in der Free Agency geholt. Das ist nicht nur irgendeine Verstärkung, sondern die Verstärkung, die die Ravens zum besten Team der AFC macht. Ein Kommentar.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL-Gerüchte: Deebo Samuel zu den Baltimore Ravens?In der NFL brodelt die Gerüchteküche immer. ran zeigt, welcher Spieler wo gehandelt wird.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL: Odell Beckham Jr. bei den Baltimore Ravens entlassenDie NFL-Offseason ist mit der Free Agency in einer heißen Phase. Die Handys der NFL-Insider laufen dementsprechend heiß.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL Free Agency: Baltimore Ravens binden Star-Cornerback Arthur MauletJustin Fields folgt Russell Wilson zu den Pittsburgh Steelers. Der Quarterback bereitet sich im Fitnessstudio bereits fleißig auf die neue Saison vor.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »