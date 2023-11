Ballard Power verzeichnet höheren Verlust im dritten Quartal

Der Aktienkurs von Ballard Power ist am Dienstag im frühen Handel an der Nasdaq um bis zu 6,5 Prozent abgesackt, nachdem der Brennstoffzellen-Hersteller seine Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben hat. Demnach hat das Unternehmen mit Sitz im kanadischen Burnaby bei Vancouver seinen Verlust pro Aktie um fast 50 Prozent ausgeweitet. Ballard berichtete vor US-Börsenstart einen Nettoverlust von 21 Cent je Aktie, verglichen mit 14 Cent im Vorjahreszeitraum.

Am Markt war eigentlich eine leichte Verbesserung der Lage erwartet worden

:

FİNANZENNET: Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel abgeschlagen: Ballard Power macht weniger UmsatzBallard Power, ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen, hat seine Bilanz für das erste Quartal vorgelegt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-InvestmentInvestoren, die vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Ballard Power-Aktie an der NASDAQ vorbörslich gesucht: Ballard Power bleibt in der Verlustzone stecken -Die Bilanz des Wasserstoffkonzerns Ballard Power war von Anlegern mit Spannung erwartet worden.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Ballard Power-Aktie an der NASDAQ schwach: Ballard Power bleibt in der Verlustzone steckenDie Bilanz des Wasserstoffkonzerns Ballard Power war von Anlegern mit Spannung erwartet worden.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

WOTWİTT: Ballard Power weitet Verlust deutlich aus, Kurs bricht einBeim Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power wurde eigentlich mit einer Verbesserung der Lage gerechnet. Was ist passiert? Analysten hatten beim...

Herkunft: wotwitt | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Ausblick: Ballard Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vorDas prognostizieren Analysten für die Ballard Power-Bilanz.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »