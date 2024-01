Baldurs Gate 3: Das Nekromantenbuch öffnen – So geht's

Baldurs Gate 3 zu entschlüsseln, müsst ihr einige Herausforderungen bewältigen. Mein MMO verrät euch, wie ihr das Nekromantenbuch öffnet – ohne euch zu verirren.Betretet die Apotheke im Zerstörten Dorf und findet die geheime Kellertür.Überlistet den sprechenden magischen Spiegel und deaktiviert die Fallen.Geht in das Zerstörte Dorf zum zweiten Gebäude auf der linken Seite – dem Apothekerhaus. Auf einem Tresen liegt ein Buch mit der Quest „Durchsuche den Keller“.

Hinter diesem Tresen findet ihr die Kellerluke zum unterirdischen Abenteuer. Im Keller angekommen findet ihr einen rostigen Schlüssel in einem Regel im westlichsten Raum des Labors, den ihr braucht. Hinter drei Holzkisten neben der großen Schrankwand findet ihr nach einem Wahrnehmungs-Check einen Hebel zum nächsten geheimen Raum. Die Kisten könnt ihr aufheben und zur Seite werfen, um an den Hebel zu gelangen. Danach verschiebt sich die Schrankwand und der Durchgang ist offen.Ihr werdet auf einige Gegner treffen. Nachdem ihr alle besiegt habt, trefft ihr auf einen verzierten Spiege





