Baldur’s Gate 3: Wie man den „Awakened“-Buff bekommt

gelten die Gedankenschinder-Kräfte als mächtige Aktionen, die ihr einsetzen könnt, doch wusstet ihr, dass ein permanenter Buff diese Aktionen in Bonus-Aktionen umwandeln kann? Wir zeigen euch, wie.Mit diesen könnt ihr mächtige Fähigkeiten wirken, die jedoch an Parasiten gebunden sind

Um den Buff zu erhalten, müsst ihr erst in Akt 2 ankommen. Ihr werdet auf euren Reisen auf das Zaith’isk-Apparat stoßen. Dieses Gerät, von Githyanki erschaffen, „reinigt“ euren Parasiten des Gedankenschinders und gibt euch, falls richtig angewendet den permanenten Buff von „Awakened“. Ihr findet den Zaith’isk, wenn ihr über den Bergpfad geht und die Githyanki-Krippe aufsucht. Sie befindet sich unter dem Tempel des Lathander.

Habt ihr also alle drei Rettungswürfe bestanden, erhaltet ihr den permanenten Buff „Erwacht“ der dafür sorgt, dass eure Illithid-Kräfte zu Bonus-Aktionen werden. Leider wird in dieser Prozedur die Maschine vernichtet. Solltet ihr einen Wurf verhauen, bekommt ihr den Buff nicht, seid also gewarnt.). Bislang hatten sich die Entwickler noch nicht zu dem Problem geäußert, doch viele Spieler gehen von einem Bug aus, der den Buff aus Versehen von eurem Charakter entfernt. headtopics.com

