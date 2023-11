Baldur’s Gate 3 für begehrten GOTY-Preis nominiert

Baldur’s Gate 3 wird für begehrten GOTY-Preis bei den Game Awards nominiert, doch ein großes Spiel fehltbekannt gegeben. Unter den Spielen, die um die Auszeichnung konkurrieren, sticht besonders Baldur’s Gate 3 von Larian Studios hervor. Baldur’s Gate 3 ist insgesamt für 8 Kategorien nominiert worden bei den Game Awards 2023. Das epische RPG hat nicht nur die Herzen der Spieler erobert, sondern wird auch von vielen als das beste Spiel des Jahres gesehen

:

GAMESTAR_DE: RTX 4000 Super Grafikkarten: Leaks und Informationen zu Preis, Release und technischen DatenDie RTX 4000 Super Grafikkarten sollen schon zeitnah erscheinen - wir sammeln alle Leaks und Informationen zu Preis, Release und technischen Daten der kommenden Nvidia-GPUs.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Regierung lanciert Preis für familienfreundliche UnternehmenVaduz (ots) - Die Regierung wird 2024 erneut den Preis für familienfreundliche Unternehmen vergeben. Nach den ersten beiden Preisverleihungen in 2019 und 2021 wurde der Zweijahresrhythmus für eine Neuausrichtung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

KINODE: Yggdrasil erklärt: Lokis neue MCU-Rolle hat einen hohen Preis für den Marvel-GottDas zweite Staffel- und vermutlich gar Serienfinale von „Loki“ sorgt für neue Verhältnisse im MCU-Multiversum. Doch haben wir Loki hier..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

GAMEPRO_DE: Baldur's Gate 3: Xbox Series S-Version könnte zu Optimierungen auf anderen Plattformen führen Larian Studios macht große Fortschritte bei der Xbox Series S-Version von Baldur's Gate 3 und die könnten zu größeren Optimierungen auf allen anderen Plattformen führen.

Herkunft: GamePro_de | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3Wer gerade über den Kauf einer Xbox Series X nachdenkt, sollte mal einen Blick auf das aktuelle Angebot von MediaMarkt und Saturn werfen. Beide Elektronikmärkte bieten die Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3 aktuell für einen Preis von 489,99 Euro an. Wenn wir die Kaufpreise für Diablo 4 (67,99 Euro) und CoD: MW 3 (69,00 Euro) abziehen, ergibt das einen effektiven Kaufpreis von 353 Euro – ein sehr solider Deal für die Microsoft-Konsole.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

MOVİEPİLOT: Black Friday: Die besten Soundbars mit Dolby AtmosAm 24. November ist es wieder so weit und der Black Friday lässt die Preise fallen. Wir haben schon jetzt gute Soundbars mit Dolby Atmos unter die Lupe genommen und eine Vorauswahl getroffen, die für guten Sound in jedem Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt.

Herkunft: moviepilot | Weiterlesen »