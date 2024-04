Baldur's Gate 3: Eine besonders emotionale Beziehungsszene mit eurem Love Interest verpasst ihr, falls ihr nicht Dark Urge spielt

Eine wirklich intensive und besondere Szene könnt ihr aber nur dann erleben, wenn ihr euch für den Origin-Charakter Dark Urge entscheidet. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat.Ein bisschen was über die Ausgangsbedingungen beim Dark Urge-Charakter und die Hinleitung sowie die Ausrichtung der gemeinten Szene müssen wir euch hier natürlich verraten verraten.

Ihr könnt das allerdings verhindern, indem ihr die Person warnt. Das bedeutet dann, dass ihr die Sache zusammen aussitzt – und das auf sehr fesselnde und emotionale Weise. Dafür müsst ihr aber erst mal die richtigen Entscheidungen treffen und eventuell auch Würfelproben erfolgreich absolvieren. Es empfiehlt sich also, regelmäßig zu speichern.

Die Szene ist also weniger körperlich intim als auf einer emotionalen Ebene. Denn zu sehen, wie die Liebsten an eurer Seite sind, obwohl sie wissen, dass eine Gefahr in euch schlummert, gehört zu den schönsten Momenten in Baldur's Gate 3 überhaupt.

Baldur's Gate 3 Dark Urge Beziehungsszene Love Interest

