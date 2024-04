Baldur's Gate 3: Das beste Item auf dem Karneval ist nicht der Hauptpreis - sondern ein Paar Schuhe, mit denen ihr eure Klamotten fallen lasst

📆 05.04.2024 17:28:00

📰 GamePro_de ⏱ Reading Time:

19 sec. here

9 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 35%

Publisher: 50%

Baldur's Gate 3,Item,Karneval

In Baldur's Gate 3 gibt es die unterschiedlichsten Items, die für Varianz bei euren Charakter-Builds sorgen. Heute tritt ein Item ins Spotlight, das bisher eher als Trostpreis galt.ist es nicht verwunderlich, dass auch noch Monate nach der Veröffentlichung neue Erkenntnisse gemacht werden. Wir berichteten euch zum Beispiel darüber,Ab dieser Stelle spoilern wir Akt 3 von Baldur's Gate 3. Konkret geht es um den Karneval sowie Charaktere und Items, die darin vorkommen.Konkret sprechen wir von den „Boots of Very Fast Blinking“. Wenn ihr die Schuhe einem Charakter anzieht, dann kann er den Zauber „Misty Step“ unendlich oft einsetzen. Mit diesem Zauber könnt ihr euch als Bonus-Aktion an eine Stelle teleportieren, die bis zu 18 Meter entfernt liegt.Wenn ihr den Zauber durch sie einsetzt, dann lässt euer Charakter all seine Kleider zurück