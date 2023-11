Baidu: Chinas Antwort auf Google

Es ist Chinas Antwort auf Google: Baidu. In erster Linie in den Bereichen Online-Suche und -Werbung tätig, sieht Morningstar-Analyst Kai Wang das Tech-Unternehmen als Hauptnutznießer des KI-Trends.Baidu hat eine kostenpflichtige Version von Ernie auf den Markt gebracht. Baidu ist besser aufgestellt als Alibaba und könnte das beste chinesische Unternehmen im Bereich KI sein.Baidu hat diesen Monat eine kostenpflichtige Version von Ernie auf den Markt gebracht.

Zusammen mit Alibaba wurde Baidu von Morningstar-Analyst Kai Wang als einer der beiden chinesischen Hauptnutznießer des KI-Trends bezeichnet.Mitbegründer und CEO Robin Li (im Bild mit Schirm links) nach den Quartalsergebnissen vom Dienstag. Baidu meldete einen Gewinn von 20,40 Renminbi (2,86 US-Dollar) pro Aktie bei einem Umsatz von 34,5 Milliarden Renminbi (4,8 Milliarden US-Dollar) und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Im Jahresvergleich stiegen der Gewinn pro Aktie und der Umsatz um 21 bzw. sechs Prozen





