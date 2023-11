Bahrain: Wintertest und Saisonbeginn 2014?

Ebenfalls liegt der Vorschlag auf dem Tisch, das Rennen zum Saisondebüt zu machen (so wie 2006 und 2010). Direkt damit verbunden ist das Winter-Testprogramm 2014. Die Teams haben sich darauf verständigt, nicht nur drei Tests zu fahren, sondern vier – denn mit dem Schritt in die neue Turbo-Ära ist die Standfestigkeit der neuen Renner ein grösseres Fragezeichen als bisher.

Im Rahmen des kommenden Spanien-GP ausserhalb der Barcelona wird der Testplan definiert. Angedacht ist Folgendes: Grundsätzlich soll zwei Mal in Europa (also Spanien) und zwei Mal im Mittleren Osten gefahren werden. Franz Tost, Teamchef von Toro Rosso: «Es kann nicht weiter angehen, dass wir im kühlen europäischen Winter nichts über die Reifen lernen und dann bei den ersten Saisonläufen im Wald stehen.»

Der Testbeginn in Spanien würde sinnvoll sein, um allfällige Probleme mit der Zuverlässigkeit auszusortieren – also Testbeginn Ende Januar/Anfangs Februar in Jerez. Es würde ein zweiter Test in Barcelona folgen, jene Strecke gilt als hervorragender Gradmesser für die Qualitäten eines Chassis.

Um den Geheimnissen der Reifen auf die Spur zu kommen, würde dann in den Mittleren Osten gezogen – entweder mit zwei Tests gleich in Bahrain, falls dort später sowieso der Saisonauftakt stattfände. Aber auch Qatar bemüht sich um einen Test, ebenso Abu Dhabi.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: ADAC GT Masters Experience 2014 geht an den StartDas erste Spiel zum ADAC GT Masters ist erhältlich: RaceRoom hat die ADAC GT Masters Experience 2014 veröffentlicht, 19 verschieden GT-Renner stehen zur Verfügung.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Kovalainen: «Lotus-Einsätze helfen für 2014 nichts»Heikki Kovalainen ist nach einer Sitzprobe bereit, in Texas und Brasilien für Kimi Räikkönen einzuspringen. Heikki sagt aber: «Die Rennen helfen mir für 2014 nichts.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: SBK-Reglement 2014: Hoffnung überwiegtDie Superbike-WM soll seriennäher werden. Grundsätzlich finden die Pläne des neuen WM-Vermarkters Dorna Zustimmung. Doch die Hersteller mahnen zur Vorsicht.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Michael Waltrip Racing: 2014 nur noch zwei AutosNach dem Skandalrennen in Richmond sind die Konsequenzen für MWR groß. Neben Strafen sprang ein Sponsor ab. 2014 wird das Team reduziert.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Angst um Motoren: Wie 2014 fünf Einheiten pro Saison?Wir befinden uns erst im zweiten Grand-Prix-Wochenende des Jahres, und schon steckt in einigen Rennern die zweite Antriebseinheit. Dabei waren 2015 pro Fahrer nur vier Einheiten geplant. Nun wird reagiert.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Bankensterben: In Berlin wurden seit 2014 mehr als 200 Filialen geschlossenDie aktuelle Ankündigung der Postbank zeigt, dass es dabei nicht bleiben wird. Die Konkurrenz verspricht vorerst allerdings keine weiteren Schließungen.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕