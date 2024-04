Bahnübergang Bergedorfer Straße in Ganderkesee erneut gesperrt

Im vergangenen Jahr waren es zwei Monate, nun sind es knapp zwei Wochen: Der Bahnübergang Bergedorfer Straße in Ganderkesee ist seit Montag erneut gesperrt. Und nicht nur das.Der Bahnübergang Bergedorfer Straße ist seit Montag erneut gesperrt. Auch die Einmündung in die Atlasstraße ist für den motorisierten Verkehr nicht zu passieren.

Nicht nur der Bahnübergang Bergedorfer Straße in Ganderkesee ist seit Montagvormittag einmal mehr gesperrt, auch die Einmündung zur Atlasstraße ist für den motorisierten Verkehr für die nächsten zehn Tage nicht zu passieren. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, werden im Zuge der aktuellen Maßnahme der Übergangsbelag verbreitert und Markierungen aufgebracht. Weitere Arbeiten sind an der Verkehrsinsel und an der Einmündung zur Atlasstraße zu erledigen. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, die Baumaßnahme am Freitag, 12. April, abschließen zu könne

