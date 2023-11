Bagnaia trotz Niederlage mit einer Hand am WM-Titel

Trotz Niederlage gegen Di Giannantonio hat Francesco Bagnaia eine Hand am WM-Titel - Trotzdem mahnt er vor dem Druck beim Saisonfinale in Valencia-Weltmeistertitels. Der Ducati-Werksfahrer verlässt die vorletzte Station im Kalender mit 21 WM-Punkten Vorsprung auf Jorge Martin. Beim Finale in Valencia werden maximal noch 37 Zähler vergeben."Vielleicht ist ihm das Gleiche passiert, wie mir gestern", meint Bagnaia."Leider müssen wir mit solchen Situationen umgehen. Man kann das nicht managen.

Man bereitet das Wochenende perfekt vor. Dann startet das Rennen und es fühlt sich anders an. Das muss besser werden." "Die Probleme werden größer, weil wir immer schneller und schneller werden. Eine Kleinigkeit beim Reifen kann große Auswirkungen haben. Gestern hatte ich das Glück, dass das Rennen nur elf Runden gedauert hat."Für Bagnaia war der Unterschied zwischen Sprint und Grand Prix wie Tag und Nacht. Am Sonntag übernahm er beim Start die Führung und zog vorne weg. Nur Fabio Di Giannantonio konnte mithalten und seinen italienischen Landsmann schließlich auch besiege





