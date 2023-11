Bagnaia hat in Katar seinen ersten WM-Matchball, aber er glaubt nicht daran - Martin nimmt sich Risiko vor - Welche Rolle spielen die jeweiligen Teamkollegen? - Weltmeisterschaft 2023 entschieden werden. Francesco Bagnaia ist mit 14 Punkten Vorsprung nach Doha gereist. Sollte er am Sonntag mindestens 37 Punkte Vorsprung auf Jorge Martin haben, dann wäre ihm die vorzeitige Titelverteidigung geglückt. "Ich betrachte dieses Wochenende nicht wie einen Matchball", winkt Bagnaia aber ab.

"23 Punkte Vorsprung aufzubauen, sind zu viel. 14 WM-Punkte sind nichts. 37 WM-Punkte gibt es an jedem Wochenende. Man kann rasch etwas gewinnen oder verlieren." Bagnaia rechnet wieder mit einem ausgeglichen Rennen und einem Kopf-an-Kopf-Duell mit Martin. "Ich kenne die Rechenspiele gar nicht so genau", meint Martin. "Ich weiß nur, dass ich WM-Punkte aufholen muss." "Selbst wenn ich die nächsten beiden Rennen nicht fahren würde, wäre ich WM-Zweiter. Deshalb kann ich attackieren. Ich kann meine Position nur noch nach vorne tausche

