Bagnaia bereut Reifenwahl im Sprint - Quartararo-Sturz war "Glück für mich"

MotoGP-Tabellenführer Francesco "Pecco" Bagnaia verliert im Valencia-Sprint sieben seiner 21 Punkte Vorsprung auf Jorge Martin. Woran es lag und was die Gegner sagen. Aus der ersten Startreihe losgefahren ist, kam Francesco "Pecco" Bagnaia nach den 13 Runden nur als Fünfter ins Ziel. Weil sein WM-Rivale Jorge Martin im kurzen Samstagsrennen den Sieg eingefahren hat, ist die Entscheidung im Kampf um den Titel noch offen.





