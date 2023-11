Baerbock fordert internationale Verantwortung für den Gazastreifen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90 /Die Grünen) hat sich für eine internationale Verantwortung für den Gazastreifen nach einem Ende des Krieges zwischen der terroristischen Hamas und Israel ausgesprochen. In der DW-Sendung Jaafar Talk antwortete die Außenministerin auf die Fragen von Moderator Jaafar Abdul Karim in Berlin. Das arabischsprachige Talkformat erreicht in der Zielregion ein Millionen-Publikum.

Einfache Lösungen werde es in diesem extrem schwierigen Konflikt nicht geben, meinte die Grünen-Politikern, fügte aber hinzu:"Es braucht, um für Sicherheit zu sorgen,. Wir kennen das ja von den furchtbaren Kriegen auf dem Westbalkan in Europa. Und auch da hat die internationale Gemeinschaft eine Schutzverantwortung übernommen. Weil in dieser Situation, wo die schlimmsten Verbrechen passiert sind, einfach die Akteure in der Region kein Vertrauen mehr hatten. Das sehe ich dort auc





