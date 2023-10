Baden-Württemberg: Vorfahrt missachtet: 67 Jahre alter Radfahrer gestorben

Giengen an der Brenz (dpa/lsw) - Ein 67 Jahre alter Radfahrer hat in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) laut Polizei die Vorfahrt eines Autos missachtet und ist bei dem Unfall gestorben. Das Auto des 28 Jahre alten Fahrers habe den 67-Jährigen am Freitagmittag frontal erfasst, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann sei von seinem Rad geschleudert worden und habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Der Radfahrer war den Angaben zufolge auf der Steinwiesenstraße unterwegs und wollte auf die Kreisstraße 3025 abbiegen, als sich das Auto dort von links näherte. Die Verkehrspolizei ermittelte, ein Gutachter sollte den genauen Unfallablauf rekonstruieren.

