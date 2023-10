Baden-Württemberg: Verdächtiger Gegenstand am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines verdächtigen Gegenstands am Stuttgarter Hauptbahnhof ist die Polizei am Montag ausgerückt. Eine Passantin habe einen herrenlosen Koffer gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Bombenentschärfer des Landeskriminalamt waren vor Ort. Der Bahnverkehr sei nicht eingeschränkt. Fußgänger durften die betroffene Stelle nicht passieren.

Nach einem Drohanruf hatte die Polizei den Stuttgarter Hauptbahnhof am Sonntagnachmittag zeitweise komplett geräumt.

Asiatische Hornisse breitet sich in Baden-Württemberg ausDie Zahl der Asiatischen Hornissen-Nester in Baden-Württemberg hat sich in diesem Jahr auf über 260 erhöht. Das Umweltministerium verzeichnete mehr als 2800 Verdachtsmeldungen, von denen über 1500 bestätigt wurden. Die Hornissen breiten sich entlang des Rheingebietes bis nach Konstanz aus und breiten sich auch in Richtung Heilbronn und Stuttgart aus. Weiterlesen ⮕

