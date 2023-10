Baden-Württemberg: Hackerangriff sorgte für freies Parken in Ulm

Ulm (dpa/lsw) - Ein Hackerangriff hat am Wochenende sieben Parkhäuser in Ulm betroffen. Nach Angaben von Klaus Linder, Chef der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft (PBG), traf die Cyberattacke einen externen Dienstleister, der für die automatisierten Systeme in den Parkhäusern zuständig ist. Zwischen 7.00 Uhr am Samstag und 11.00 Uhr am Montag war das Parken in den Häusern demnach frei.

Ob auch Kundendaten von dem Angriff betroffen sind, ist Linder zufolge noch unklar. Die PBG habe dazu eine Anfrage an den Dienstleister gestellt. "Hier kommt uns zugute, dass wir noch so analog unterwegs sind", sagte Linder. Demnach erfasse die PBG etwa sensible Bankdaten nicht digital. Laut Linder hatten auch andere Parkhausbetreiber durch die Cyberattacke Probleme.

Massenkarambolage nahe Heilbronn in Baden-WürttembergEine Massenkarambolage nahe Heilbronn in Baden-Württemberg hat für riesigen Schaden gesorgt!Bei dem Crash am Freitagnachmittag wurden 27 Menschen leicht verletzt. Die Autobahn war stundenlang komplett gesperrt, und es bildete sich ein Rückstau von zeitweise mehr als 20 Kilometern. Erst nach aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Samstag wieder freigegeben werden. Weiterlesen ⮕

Hoffenheim gewinnt Baden-Württemberg-Duell gegen StuttgartDie TSG Hoffenheim bleibt auswärts ohne Punktverlust. Beim Baden-Württemberg-Duell erwischten die Gäste einen perfekten Start, konterten dann clever - und mussten am Ende viel investieren, um den Dreier aus Stuttgart nach Sinsheim zu bringen. Weiterlesen ⮕

Asiatische Hornisse breitet sich in Baden-Württemberg ausDie Zahl der Asiatischen Hornissen-Nester in Baden-Württemberg hat sich in diesem Jahr auf über 260 erhöht. Das Umweltministerium verzeichnete mehr als 2800 Verdachtsmeldungen, von denen über 1500 bestätigt wurden. Die Hornissen breiten sich entlang des Rheingebietes bis nach Konstanz aus und breiten sich auch in Richtung Heilbronn und Stuttgart aus. Weiterlesen ⮕

Asiatische Hornisse breitet sich in Baden-Württemberg ausEine neue Meldeplattform für die invasive Asiatische Hornisse wird gut genutzt. Mehr als 260 Nester wurden in diesem Jahr im Südwesten gezählt. Bürger können das Insekt oder ein Nest melden. Mehr als 2800 Verdachtsmeldungen sind eingegangen, davon wurde das Insekt über 1500 Mal nachgewiesen. Die Art breitet sich entlang des Rheingebietes aus und muss schnell entfernt werden. Weiterlesen ⮕

Programm zur Stärkung der Innenstädte in Baden-WürttembergDas Wirtschaftsministerium hat ein Programm für Kommunen mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern aufgelegt, um ihre Innenstädte zu revitalisieren. Innenstadtberater sollen gemeinsam mit den Akteuren vor Ort Konzepte erarbeiten, um die Attraktivität als Handels- und Gewerbestandorte zu steigern. Weiterlesen ⮕

Baden-Württemberg erwartet höhere Steuereinnahmen als erwartetDas Land kann im laufenden Jahr mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Mai erwartet. Die Steuerschätzung prognostiziert für das Jahr 2023 Steuereinnahmen in Höhe von rund 36,7 Milliarden Euro, ein leichtes Plus im Vergleich zur vorherigen Schätzung. Weiterlesen ⮕