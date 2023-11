Baden-Württemberg: Auto fängt nach Unfall mit Lastwagen Feuer

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er verletzt sei. Der Autofahrer war laut der Sprecherin aus zunächst ungeklärter Ursache auf der B29 bei Waiblingen auf den Lastwagen aufgefahren. Ob der Fahrer des Lastwagens bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst unklar.

