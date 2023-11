Bad Essen: Hund mit Trecker absichtlich überfahren? Polizei warnt RTL vor brutalem Bauern

Alles begann vor einem Jahr, als Tadeo und seine Familie mit ihren drei Hunden nach Rabber zogen, einen Ortsteil der Gemeinde Bad Essen (Niedersachsen). Schon nach wenigen Wochen kam es laut Tadeo zum ersten Streit mit Andreas U. „Es gibt einen Feldweg, dort darf jeder frei herumlaufen", berichtet der Hundebesitzer. „Dort fahren auch Traktoren, und dort laufen auch Leute – das ist gar kein Problem. Ein Problem wird es, wenn da keine Person ist."Denn: Andreas B.

Ein Rechtsanwalt habe seiner Familie geraten, künftige Begegnungen mit dem Handy aufzunehmen, um im Zweifel einen Beweis zu haben, sagt Tadeo Falcao-Böcker. Dass er einmal filmen würde, wie sein Hund zu Tode kommt, konnte er nicht ahnen.RTL-Recherchen ergeben: Andreas U. ist bereits polizeibekannt, soll im Dorf nicht gerade beliebt sein. Anwohner wirken verängstigt und wollen offenbar nichts Falsches sagen, um nicht ebenfalls ins Visier des Bauern zu geraten. Andreas U.

Die Polizei warnt RTL sogar eindringlich davor, den 55-Jährigen anzusprechen: Er sei hochexplosiv und reagiere schnell aggressiv. Gegen Andreas U. wird nun wegen Unfallflucht und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

„Es sind viele Fragen offen", sagt Jannis Gervelmeyer von der Polizei Osnabrück. „Zum Beispiel, ob der Landwirt das Tier absichtlich überfahren hat und auch, ob es sich beim Unfallort tatsächlich um öffentlichen Verkehrsraum handelt." Tadeo Falcao-Böcker hofft vor allem eins: dass Andreas U. eine gerechte Strafe bekommt.

