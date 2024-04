Backzutaten ohne Küchenwaage oder Messbecher abwiegen

Backzutaten abwiegen ohne Küchenwaage oder Messbecher? Diese herkömmlichen Küchenutensilien machen es möglich. Sie besitzen keine Küchenwaage oder die Batterien gehen ausgerechnet während des Backens leer? Dann müssen Sie dennoch nicht auf ein selbstgebackenes Stückchen Kuchen verzichten. Denn auch ohne Küchenwaage und Messbecher lassen sich sowohl flüssige als auch trockene Backzutaten ohne Probleme abmessen. Das zeigen nicht zuletzt Rezepte wieIst Ihr Messbecher in der Spülmaschine? Dann greifen Sie doch stattdessen zu Ihrer liebsten Kaffeetasse. Denn auch so lassen sich Mehl, Butter und Zucker wunderbar abmessen. Bei einer regulären Kaffeetasse ist in der Regel mit einem Volumen von 150 Millilitern zu rechnen. Eine Küchenwaage kann beim Kochen und Backen recht hilfreich sein. Und dennoch benötigen Sie zum Abmessen der Zutaten nicht zwingend eine