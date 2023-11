Bäckerei Wagner in Tiefenbach sieht steigende Nachfrage nach Bio-Produkten

Ich bin wieder zuversichtlich, wir merken, die Kunden kommen zurück", sagt Hans Peter Wagner, Geschäftsführer der Bäckerei Wagner in Tiefenbach bei Passau heute. Ganz anders sah das noch vor einigen Monaten aus. Die Bäckerei Wagner verarbeitet ausschließlich Bio-Rohstoffe und hat die Kaufzurückhaltung der Verbraucher im vergangenen Jahr deutlich zu spüren bekommen.Die Nachfrage nach Bio-Produkten ging mit der Energiekrise und der hohen Inflation bei Lebensmitteln im Fachhandel allgemein zurück.

Bio-Supermärkte und Naturkostläden haben im vergangenen Jahr laut GfK ein deutliches Umsatzminus von gut 18 Prozent ausweisen müssen.Erst 2018 hat der mittelständische Familienbetrieb im Passauer Oberland eine neue Bäckerei mit großem Laden und Café gebaut und in elf große Öfen investiert, die mit Gas betrieben werden. Der erste Schlag kam bereits kurz vor dem Ukraine-Krieg, als der Gasversorger überraschend Konkurs angemeldet hatte und sich die Gaspreise für den energieintensiven Handwerksbetrieb von heute auf morgen verzehnfachte

