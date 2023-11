Baby-Schnappschuss! Ann-Kathrin Götze zeigt erstmals das Gesicht ihrer Tochter

Wenige Tage später veröffentlichte die frischgebackene Mama ein Foto in ihrer Story, auf dem sie die Hand ihrer Tochter hält. Mehr war von Baby Götze nicht zu sehen – bis jetzt. Denn nun hat die 33-Jährige einen weiteren Einblick in ihr neues Familienleben zu viert gegeben und erstmals das Gesicht ihres kleinen Mädchens gezeigt.„Weekend Activities Part 2“ (zu Deutsch: Wochenend-Aktivitäten Teil zwei) schreibt sie zu dem Schnappschuss, den sie ebenfalls in einer Story auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hat.

Denn Rome kam per Notkaiserschnitt ganze sieben Wochen zu früh auf die Welt und musste noch drei Wochen im Krankenhaus bleiben., scheint bei Baby Nummer zwei alles gut verlaufen zu sein und das Paar kann nun sein Familienglück mit zwei Kindern genießen. Ein kleines Geheimnis hüten Ann-Kathrin und Mario Götze allerdings dennoch: den Namen ihrer kleinen Tochter haben sie bis jetzt noch nicht enthüllt – wir dürfen also gespannt sein.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PROMIFLASH: Ann-Kathrin Götze genießt Herbstspaziergang mit ihrem Baby!Was eine niedliche Momentaufnahme! Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (31) dürften derzeit wohl nicht glücklicher sein. Denn die Influencerin und der Profi-Kicker sind erneut Eltern geworden! Ihr erstes Kind, Söhnchen Rome (3), hat nun eine Schwester. Wie die Kleine aussieht, konnte man bereits auf Detailaufnahmen sehen.

Herkunft: promiflash | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Ann-Kathrin Götze zeigt erstmals das Gesicht ihrer TochterEine Woche nach der Geburt hat Ann-Kathrin Götze ein Foto ihrer Tochter veröffentlicht und damit erstmals das Gesicht des Babys gezeigt.

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

BUNTE: Ann-Kathrin Götze: Herbstlicher Spaziergang mit den KindernAnn-Kathrin Götze überrascht ihre Instagram-Follower mit zauberhaften Schnappschüssen ihrer beiden Kinder bei einem Herbstspaziergang.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen ⮕

ZDFSPORTSTUDIO: UEFA Nations League der Frauen - Deutschland - Dänemark - Gruppenphase, 5. SpieltagÜbertragung aus Rostock Kommentatorin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss Expertin: Kathrin Lehmann

Herkunft: ZDFsportstudio | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Schwimm-Legende Michael Phelps wird zum vierten Mal VaterBaby-Glück

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Baby Kfir ist jüngste Hamas-Geisel - jetzt bekommen Entführer emotionalen BriefDas neun Monate alte Baby Kfir Bibas wurde in Nir Oz, einem Kibbuz im Süden Israels, entführt. Seit dem 7. Oktober 2023 befindet sich der Säugling in der Gewalt der Hamas. Die preisgekrönte hebräische Autorin Sagit Emmet hat nun einen fiktiven Brief an die Gefängniswärter geschrieben.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕