Azir ist zurück und beliebt im Pro-Play

Folgt manchmal anderen Regeln als die Live-Server. Manche Champions werden nur für Profi-Matches gesperrt. Der Midlaner Azir war eine Zeit lang auch gesperrt, ist nun wieder da und dabei auch unglaublich beliebt. Erklärt, wurde Azir mit Patch 14.4 für den Profi-Bereich gesperrt. Das lag an einem Bug mit seiner passiven Fähigkeit. Wenn Azir einen Turm zerstört, kann man an dem Ort einen eigenen, schwächeren Turm erbauen.

Doch anscheinend sorgte das Aktivieren dafür, dass sich die Sound- und die visuellen Effekte ständig wiederholt haben. Manchmal soll es passiert sein, dass sogar das Spiel abgestürzt ist. Seit Patch 14.6 soll aber wieder alles vernünftig funktionieren. Jetzt ist Azir aber wieder da und im Pro-Play ist wieder unglaublich beliebt, doch damit hat die Community ein Problem

