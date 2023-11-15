Ayrımcı Dil İncelemeleri: Metinler ve Kitaplar

Aşkın-Hayat Doğan, metinleri ve kitapları ayrımcı dil açısından inceliyor. Müşterileri: Yayınevleri, opera yönetmenleri, senaryo yazarları. Sansür suçlamasıyla ilgili düşünceleri ve müşterileri için cinsel yöneliminin rolü hakkında ne düşündüğü. Astrid Lindgren'in klasik eserinde tartışmalı bir bölüm, ırkçı tasvirler ve sözcükler içerdiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bu bölüm yeniden düzenlendi ve bugün orada farklı bir terim bulunuyor. Ayrıca, bilimsel kitaplar da eleştiriye neden oluyor.

Geçen yıl Siegburg'daki bir okulda, Türk ailelerde zorla evliliklerin, sosyal hilelerin ve akraba evliliklerinin yaygın bir fenomen olduğunu öğreten bir ders kitabıyla bir skandal yaşandı. Toplumdaki ayrımcı yapıları ortadan kaldırmak yerine, bu tür vakalar önyargıları yeniden üretmeye yardımcı oluyor. Özellikle eğitim bağlamında kullanılan kitaplarda bu tartışılamaz

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GAMEPRO_DE: One Piece'te Sanji'nin kaşlarının gizli bir anlamı var mı?Oda, One Piece'in dünyasını ve hikayesini genişletmek için çok detaylı ve titiz çalıştığını birçok kez kanıtladı. Bu nedenle, örneğin Sanji'nin kaşlarının da gizli bir anlamı olduğu pek şaşırtıcı değil.

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RTL_COM: Die eigenen Kinder zerren Fußball-Legende Ruud Gullit vor Gericht - es geht um eine unfassbare Summe!Ruud Gullit (61) steht vor Gericht! Die beiden Kinder des Ex-Fußball-Stars, Quincy Georges (32) und Cheyenne Dil (29), erzählen von schlimmen Vorwürfen.

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RTL_COM: Die eigenen Kinder zerren Fußball-Legende vor Gericht - es geht um eine unfassbare Summe!Ruud Gullit (61) steht vor Gericht! Die beiden Kinder des Ex-Fußball-Stars, Quincy Georges (32) und Cheyenne Dil (29), erzählen von schlimmen Vorwürfen.

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FN_NACHRİCHTEN: RBC, Orsted için hedef fiyatını koruduKanadalı banka RBC, Orsted'in üçüncü çeyrek sonuçları ve değer düzeltmeleri üzerine 'Sektör Performansı' değerlendirmesini ve 690 Danimarka Kronu hedef fiyatını korudu.

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RPONLİNE: Borussia'nın Heidenheim'a karşı zaferleriBorussia'nın Bundesliga'da 2-1 ve Pokal'da 3-1 kazandığı maçlarda benzerlikler vardı.

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