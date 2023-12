Aylin Tezel im Interview über ihren neuen Kinofilm 'Falling Into Place'

Am 1. Januar 2018 saß Aylin Tezel in einem Café in Edinburgh und begann, eine Geschichte zu schreiben. Die Schauspielerin hatte sich vorgenommen, Silvester an einem Ort zu verbringen, an dem sie noch nie gewesen war, und als sie die Anfrage bekam, Regie für ein Musikvideo in Schottland zu führen, zugeschlagen. Aus dem Musikvideo wurde letztlich nie etwas, dafür wurde die Geschichte zu einem Drehbuch, und Tezel, die alle zwei Tage ihr Bed & Breakfast verlängerte, blieb am Ende einen Monat.

Dieses Drehbuch kommt jetzt ins Kino – und Tezel hat dabei zusätzlich die weibliche Hauptrolle wie auch die Regie übernommen, ein Debüt für die 40-Jährige. 'Falling Into Place', erzählt die romantische Geschichte von Kira (Tezel) und Ian (Chris Fulton), die sich beim Ausgehen in Schottland kennenlernen und eine kurze, intensive Zeit miteinander verbringen – dann aber in ihren jeweiligen Alltag in London zurückkehren, wo einige Baustellen warte





