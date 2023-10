Axel Hellmann kritisiert Schiedsrichter und VAR nach Elfmeter-Chaos in Frankfurt

Vorstandssprecher Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt hat mit deutlichen Worten mit dem Videoassistenten (VAR) abgerechnet und fordert eine teilweise Abschaffung. 'Ich bin der festen Überzeugung: Wir sind in einer Sackgasse mit dem VAR im Zusammenspiel mit den Schiedsrichtern auf dem Platz', sagte der 52-Jährige am Sonntagabend.

Hellmann will VAR 'auf wesentliche Entscheidungen reduzieren''Wo liegt der Mehrwert des VAR, wenn er am Ende eine Entscheidung, die auf dem Platz getroffen wird, nicht wirklich besser macht?', fragte Hellmann: 'Wir machen den Schiedsrichter auf dem Platz nicht besser, und wir machen auch den VAR nicht besser.' Er sei 'ein großer Freund' des VAR gewesen, nun sei aber die 'Überzeugung gereift, dass das nicht zielführend und sinnvoll ist'.

