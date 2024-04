AWO aus dem Kreis Höxter unterstützt Ukraine-Hilfe der Polska Fundacja Ratownictwa

„Es gibt nur ein Ziel: Seinem Nachbarn zu helfen“: So steht es in einem Social-Media-Post der Polska Fundacja Ratownictwa – auf Deutsch etwa „Polnische Rettungsstiftung“. Und mit der arbeitet die AWO aus dem Kreis Höxter in Sachen Ukraine-Hilfe zusammen. Zwei junge Frauen setzten diese Maxime der Stiftung jetzt in die Tat um und brachten einen Transporter voll mit Hilfsmaterial für die Ukraine zu der Stiftung in einen Ort östlich von Warschau . 28 Stunden hin und zurück sowie 1.

850 Kilometer Richtung Krieg in der Ukraine und zurück in den Frieden, die sie nachdenklich und traurig gemacht haben, erzählt die Warburgerin Nora Wieners. Zusammen mit Beate Beck aus Bad Driburg steuerte sie den Sprinter nach Maszków östlich von Warschau, wo sie auf Rettungssanitäter Lukasz von der Stiftung trafen. Der nahm die Spenden aus Warburg und Umgebung in Empfang und wird dafür sorgen, dass alle bei den Menschen in der Ukraine ankomme

