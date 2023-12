Awdijiwka: Was ein Sieg Moskaus heißen würde

Die russische Armee kreist Awdijiwka zunehmend ein, der Fall der Stadt wird wahrscheinlicher. Für die Ukraine wäre der Verlust ein Schlag, der Kreml würde einen Sieg aufbauschen. Awdijiwka: Immer wieder rennen Russlands Truppen gegen die ukrainischen Verteidiger an. Die Verluste sollen extrem sein – auf beiden Seiten. Einblicke in die Arbeit der Militärärzte und in die Seelen der Helfer und Soldaten..

Sie kamen sowohl westlich-südwestlich der Stadt bei Wodiane voran als auch nordwestlich bei Stepove - dort überquerten sie die Eisenbahnlinie, die eine wichtige ukrainische Verteidigungsstellung bildete. Außerdem gab es kleinere Vorstöße in die Ruinen der Stadt aus südöstlicher Richtung. Gegenwärtig scheint sich die russische Zangenbewegung allmählich um Awdijiwka zu schließen. Natürlich lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob und vor allem wann Awdijiwka fallen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür steigt derzei





Ukraine: Warum Kampf um Awdijiwka für Russland bedeutend istRussland will die ukrainische Stadt Awdijiwka einnehmen und das als Erfolg melden - ungeachtet der erlittenen Verluste. Dahinter stecken politische und militärische Gründe.

