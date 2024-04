Avocado-Konsum in Deutschland steigt stark an

Sie ist grün, gilt als sehr gesund und viele finden sie lecker: Seit Jahren steigt der Konsum von Avocado s auch hierzulande stark: So ist der Import der «Superfrucht» von rund 31.400 Tonnen 2013 auf knapp 157.800 Tonnen im vergangenen Jahr gewachsen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit hat sich die Einfuhrmenge binnen zehn Jahren mehr als verfünffacht.

Die Ausweitung des großflächigen, industriellen Avocado-Anbaus habe in einigen dieser Regionen bereits dazu geführt, dass Flüsse und Brunnen versiegt seien und die lokale Bevölkerung notdürftig mit Wasser aus Lastwagen versorgt werden müsste. Aus Klimasicht sei die grüne Frucht weniger problematisch, erklärt Kollenda. Dies gelte aber nur, wenn sie per Schiff und nicht per Flugzeug transportiert werde. Meist sei dies jedoch nicht der Fall.

Avocado Konsum Import Umweltbelastung Deutschland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der März war der wärmste Monat in Deutschland seit Beginn der AufzeichnungenDer März war in Deutschland der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Die Durchschnittstemperatur in Brandenburg lag bei 7,7 Grad, was 4,2 Grad über dem Mittelwert der Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegt. Cottbus und Klitzschen meldeten mit 24,9 Grad den bundesweiten Höchstwert.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Kindergrundsicherung: Verzögerungen und VerschleppungenDer Artikel berichtet über die Verzögerungen und Verschleppungen bei der Einführung der Kindergrundsicherung in Deutschland.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Der längste Radweg der Welt führt durch DeutschlandÜber 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr an die deutsche Nordseeküste und genießen weite Sandstrände, den Nationalpark Wattenmeer, idyllische Kutterhäfen und Attraktionen wie den Pilsumer Leuchtturm.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Anstieg der Kriminalität in Deutschland: Zahl der registrierten Straftaten steigt auf fast sechs MillionenDie Zahl registrierter Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf fast sechs Millionen gestiegen. Dies geht aus der Kriminalstatistik hervor, die kommende Woche offiziell vorgestellt wird. Die Aufklärungsquote liegt bei 58,4 Prozent. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg der Gewaltkriminalität.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Anstieg der Kriminalität in Deutschland: Auswirkungen der Pandemie, Inflation und ZuwanderungDie Polizei hat im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Straftaten registriert wie seit 2016 nicht mehr. Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger ist hoch. Pandemie-Spätfolgen, Inflation und Zuwanderung werden als mögliche Faktoren genannt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »