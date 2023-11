AVM veröffentlicht experimentelles Labor-Update für FritzOS-Version 7.70

Der Internet-Spezialist AVM arbeitet unter Hochdruck an Verbesserungen und neuen Features für FritzOS-Version 7.70. Jetzt gibt es dazu ein weiteres experimentelles Labor-Update mit neuen Funktionen, das ab sofort ausprobiert werden kann.

Verbesserte Aktivierung und mehr Nach den letzten Vorab-Versionen, die nur wenige Änderungen brachten, gibt es jetzt noch einmal eine interessante Aktualisierung mit gleich zwei neuen Funktionen: Zum einen startet AVM unterstützende Hinweise für den Ablauf bei der Geräteaktivierung und fügt Kontaktinformationen für diverse Provider hinzu. Zum anderen werden die Informationen über lokale Netzwerkgeräte an den DNS-Server des Anbieters übermittelt (EDNS0), um erweiterte Filtereinstellungen, wie zum Beispiel der Jugendschutz durch den Internetanbieter, zu ermöglichen. Die Liste der Änderungen haben wir am Ende des Beitrags angefügt. Das Update behebt einige von Nutzern gemeldete Fehler und startet kleinere Verbesserunge





