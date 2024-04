Avion Express schließt Restrukturierung erfolgreich ab

Mehr als drei Jahre nach der Ankündigung, Gläubigerschutz zu beantragen, hat Avion Express nach eigenen Angaben die Restrukturierung des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen und seine Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern fast zwei Jahre früher als geplant erfüllt. Ende 2020 berichtete 'CH-Aviation', dass Avion Express eine finanzielle Umstrukturierung nach 'Chapter 11' eingeleitet hatte, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen und gleichzeitig den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Laut CEO Darius Kajokas ist Avion die erste in Litauen ansässige Fluggesellschaft, die erfolgreich einen Umstrukturierungsprozess durchlaufen hat. Die Fluggesellschaft hat während dieser Zeit ihren Betrieb aufrechterhalten und sei gewachsen. Avion Express ist eine ACMI-Fluggesellschaft im Besitz der Avia Solutions Group. Laut den Flottendaten von 'CH-Aviation' betreibt die Airline zwölf Airbus A320, hauptsächlich für Norwegian Air

