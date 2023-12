Avatar im Test: Frontiers of Pandora - Ein wunderschönes 'Far Cry' in Blau

Avatar im Test mit finaler Wertung: Frontiers of Pandora ist ein wunderschönes ‘Far Cry’, nur in Blau Mit Frontiers of Pandora wagt sich Ubisoft erneut an James Camerons Avatar-Marke und übertrifft sich bei der Open World wieder einmal selbst.. Dass das Spiel diesen Stempel durchaus verdient, haben wir in unserem Test immer wieder festgestellt. Gleichzeitig konnten wir uns kaum an der Welt satt sehen. Neben den optischen Qualitäten erbt das Spiel aber auch eine Schwäche der Filme.

Da wir die Keys für die Konsolenversionen erst sehr kurz vor dem Release von Avatar erhalten haben, basierte die erste Wertungstendenz zum Spiel auf der PC-Version. Mittlerweile konnten wir Avatar auf PS5 und Xbox Series X aber ausreichend spielen. Die restlichen Punkte, allen voran zur Performance der Konsolenversionen, haben wir im Test ergänzt und eine finale Wertung abgegeben.Da wir das Spiel zu Beginn nur auf dem PC testen konnten, stammen die Bilder aus der PC-Version mit niedrigen Grafikeinstellungen. Sie spiegeln nicht die Qualität auf PS5 und Xbox Series X/S wide





