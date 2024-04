Autounfall in Hude: Frau schwer verletzt

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend in Hude beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau schwer verletzt .bericht fuhr ein 21-Jähriger aus Berne gegen 18.15 Uhr mit seinem Auto auf der Straße Am Bahndamm und wollte nach links in die Straße An der Imbäke einbiegen. Dabei übersah er den Wagen einer 65-jährigen Frau aus Delmenhorst. Durch den Zusammenstoß wurde der 21-jährige Mann aus Berne leicht und die Frau aus Delmenhorst schwer verletzt .

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 21-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Gegen den jungen Mann ermittelt die Polizei unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Autounfall Hude Frau Schwer Verletzt Alkoholeinfluss

