Autounfall auf der Bundesstraße 306 bei Traunstein - Fünf Verletzte

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 306 bei Traunstein sind fünf Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Ein 45-Jähriger sei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 40-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Eine nachfolgende 29-jährige Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und prallte auf die Unfallstelle.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Unfallverursacher schwer verletzt worden, die beiden mitfahrenden Kinder wurden leicht verletzt

