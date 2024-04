Autounfall auf Bahnübergang in Ibbenbüren

In letzter Sekunde sollen sich in Ibbenbüren Fahrer und Beifahrerin eines Autos gerettet haben, bevor ein Zug damit zusammenstieß. Laut Polizei sind die Insassen vom Unfallort geflohen.Sonntagabend kurz nach 22 Uhr. Zeugen wollen gesehen haben, wie sich ein Auto auf einem Bahnübergang in Ibbenbüren festfuhr. Als der Fahrer es nicht mehr von den Gleisen schafft, soll er mit seiner Beifahrerin aus dem Auto gesprungen und geflüchtet sein.

Der anfahrende Regionalzug erfasste das Auto und zerstörte es komplett. Der Lokführer hatte das Auto in der Dunkelheit zu spät erkannt, so war es trotz Notbremsung zu spät, um den Zusammenprall zu verhindern. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Regionalbahn wurde beschädigt, blieb aber auf den Schienen.Die Feuerwehr suchte die Umgebung mit Drohnen ab.

Der leicht beschädigte Zug konnte selbstständig den Bahnhof Ibbenbüren anfahren. Laut der Deutschen Bahn ist die Kollision vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Unterdessen fahndet die Polizei weiter nach den Autoinsassen. Die hat die Polizei bisher noch nicht finden können., die Sie so durch den Tag in NRW begleitet, dass Sie jederzeit mitreden können? Die App WDR aktuell bietet Ihnen dafür immer die passenden Nachrichten.

Autounfall Bahnübergang Ibbenbüren Zug Flucht

