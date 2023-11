Autorin über Judenhass in der Literatur: „Humor ist die einzige Waffe“

Die Schriftstellerin Dana von Suffrin, geboren 1985 in München, erzählte in ihrem Debütroman „Otto“ von einem jüdischen Familienpatriarchen, von intergenerationalem Trauma und vom Leben als Jüdin in Deutschland. Sie erhielt dafür viel Kritikerlob und zahlreiche Auszeichnungen. Nach den Massakern der Hamas forderte sie Künstlerkolleg*innen, die israelbezogenen Antisemitismus verbreiteten, mit sarkastischen Sprüchen und Memes heraus. Jetzt hat sie ihren Instagram-Account gelöscht.





🏆 17. tazgezwitscher » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russische Exil-Autorin über Antisemitismus: Die Israelkritik der Kulturszene weckt in mir böse ErinnerungenWenn ich heute in Künstlerkreisen über den Nahostkonflikt spreche, fühle ich mich oft in die Sowjetunion zurückversetzt. Dort galt Israel als Kriegstreiber – und wir Juden bekamen das zu spüren.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 67,34 Weiterlesen »

Appell an die Zivilgesellschaft: Auch akzeptierender Antisemitismus ist AntisemitismusAchselzucken im Angesicht des Judenhasses – so zeigt sich Antisemitismus in der bürgerlichen Mitte. Die wichtigste Waffe dagegen ist, jene zu konfrontieren, mit denen man sonst viel gemeinsam hat.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 67,34 Weiterlesen »

'Sex and the City'-Autorin Candace Bushnell erzählt aus ihrem wilden LiebeslebenMit 'Sex and the City' feierte sie ihren wohl größten beruflichen Erfolg. Jetzt erzählte Autorin Candace Bushnell ganz unverblümt aus ihrem eigenen Liebes- und Dating-Leben.

Herkunft: BUNTE - 🏆 17. / 67,34 Weiterlesen »

Bestseller-Autorin: Cornelia Funke hat gern viel Besuch in der ToskanaHamburg - Die Schriftstellerin Cornelia Funke mag es, wenn sie bei sich daheim viel Besuch empfangen kann. «Ich liebe das sehr, einfach Menschen hier zu

Herkunft: sternde - 🏆 17. / 67,34 Weiterlesen »

Wegen Anklage: Autorin Arundhati Roy kommt nicht nach MünchenWegen einer Äußerung zur Himalaya-Region Kaschmir im Jahr 2010 drohen der Autorin und Aktivistin Arundhati Roy in ihrem Heimatland Indien sieben Jahre Gefängnis. Auf dem Literaturfest München wird sie deshalb per Video zugeschaltet sein.

Herkunft: BR24 - 🏆 17. / 67,34 Weiterlesen »

Fantasy-Autorin Julia Kuhn hat ihr erstes Buch veröffentlichtJulia Kuhn hat sich einen Traum erfüllt: Im Frühjahr ist ihr erstes eigenes Buch erschienen, Teil eins der „Ravenhall Academy“. Ein Interview vor dem

Herkunft: idowa - 🏆 17. / 67,34 Weiterlesen »