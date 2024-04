Autokonzerne erzielen trotz Pandemie Rekordumsätze und -gewinne

Dank hoher Neuwagenpreise und eines Absatzwachstum s von sieben Prozent konnten die weltgrößten Autokonzerne im vergangenen Jahr laut der Unternehmensberatung EY erneut Rekordumsätze und -gewinne einfahren: Der Gesamtumsatz stieg um 14 Prozent auf 2,05 Billionen Euro, der Gewinn kletterte um 15 Prozent und erreichte 176 Milliarden Euro.

Allerdings trübte sich das Bild im vierten Quartal ein: Der Umsatz stieg nur noch um neun Prozent, der Gewinn schrumpfte um fünf Prozent. Bei der Gewinnmarge konnte sich dennoch ein deutscher Autokonzern vor den Wettbewerbern platzieren: Mercedes-Benz führt mit einer Marge von 12,8 Prozent vor Stellantis und BMW das Ranking der profitabelsten Autokonzerne an. Den stärksten Rückgang verzeichnete Tesla: Die Marge des Elektroautobranchenprimus sank im Vergleich zum Vorjahr von 16,8 auf 9,2 Prozent, womit sich das US-Unternehmen im Mittelfeld platzierte.

Problem Nummer zwei: Die Elektromobilität komme nicht in Gang. „Im Vertrauen auf einen rasanten Anstieg der Nachfrage nach Elektroautos wurden Milliardeninvestitionen getätigt, und nun wachsen die Zweifel – in der Politik, in der Branche und bei den Kunden“, sagt Gall. Die aktuellen Milliardengewinne seien fast ausschließlich Verbrennermodellen zu verdanken. „Es wird noch lang dauern, bis die Branche mit Elektroautos echtes Geld verdient.

