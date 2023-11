Autofahrer flüchtet nach Unfall mit brennendem Wagen

Seltsame Reaktion nach einem Unfall: Ein Autofahrer ist nach einem Crash mit einem Lkw am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.15 Uhr aus seinem brennenden Wagen gestiegen und geflüchtet. Die Suche nach dem Fahrer laufe, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er verletzt sei. Der Autofahrer war laut der Sprecherin aus zunächst ungeklärter Ursache auf der B29 bei Waiblingen auf den Lastwagen aufgefahren.

