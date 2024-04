Autobahn 7 nach Brückenarbeiten wieder frei

Die Autobahn 7 war im Kreis Rendsburg -Eckernförde wegen Brückenarbeiten am Wochenende gesperrt. Seit Montagmorgen ist die Strecke wieder in beiden Richtungen frei.

Owschlag/Rendsburg - Nach Brückenarbeiten ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf seit Montagmorgen wieder in beide Richtungen frei. Seit 5 Uhr kann der Verkehr auch wieder in Richtung Hamburg rollen, wie ein Sprecher der Verkehrszentrale Nord am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. In Fahrrichtung Flensburg war die Strecke bereits seit Samstagabend wieder frei.

Reisende im nördlichen Schleswig-Holstein mussten seit Freitagabend auf der Trasse wegen der Sperrung Umleitungen nehmen. Grund für die Sperrung war der Einbau von Stahlträgern für eine neue Brücke. Diese sind jeweils 38 Meter lang und wiegen 50 Tonnen. Die alte Spannbetonbrücke war 1971 gebaut worden und hatte so große Schäden, dass die notwendige Tragfähigkeit nicht mehr gegeben war. Sie wurde im Juni 2023 abgerissen.

Autobahn Brückenarbeiten Sperrung Verkehr Owschlag Rendsburg Büdelsdorf Hamburg

