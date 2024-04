Auto stürzt in Völklingen drei Meter in die Tiefe

In Völklingen hat ein Auto den Zaun eines Gebrauchtwagenhändlers durchbrochen und ist unmittelbar dahinter drei Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Person musste aus dem auf dem Dach gelandeten Auto gerettet werden.Bei einem Auto mobilhändler durchbrach am Montagnachmittag ein Ford einen Zaun am Firmenparkplatz und stürzt drei Meter auf die darunterliegende Klarenthaler Straße.

Kurioser Unfall im Völklinger Stadtteil Fenne: Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers hat am späten Montagnachmittag ein Auto den Zaun des Betriebsgeländes durchbrochen und ist unmittelbar dahinter etwa drei Meter abgestürzt – das Gelände des Gebrauchtwagenhändlers endet dort an einer Beton-Stützmauer.Warum der Ford Fiesta abstürzte, ist derzeit noch nicht bekannt.

Auto Völklingen Gebrauchtwagenhändler Unfall

