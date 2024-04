Auto stürzt in Fürth einen Hang hinab

Am frühen Dienstagnachmittag sind die Polizei, Feuerwehr und ein Heli in zu einem Notruf in Fürth in die Vacher Straße ausgerückt - dort ist ein Auto einen Abhang hinabgerutscht. Am Dienstagnachmittag gegen 13.45 ist es in Fürth zu einem spektakulär anmutenden Unfall gekommen: Eine Frau kam auf der Vacher Straße mit ihrem Mercedes von der Fahrbahn ab und stürzte einen Hang neben der Straße hinab. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und verkeilte sich zwischen mehreren Baumstämmen.

Laut der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken blieb die Fahrerin glücklicherweise unverletzt. An dem Unfall war kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt. Die normalerweise stark befahrene Vacher Straße war zwischenzeitlich komplett gesperrt - es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug schnell bergen

