Auto gerät auf der L770 in Brand: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Hille

Hille. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Straße Riekkamp mit der L 770 sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage des Mindener Tageblatts (MT) berichtet, wurden beide Unfallbeteiligte mit Rettungswagen ins Johannes-Wesling-Klinikum gebracht. Kurzfristig hatte eines der beiden Fahrzeuge gebrannt. Laut Angaben der Polizei kam es zum Zusammenstoß, als eine 25-Jährige aus Diepenau mit ihrem Seat Ibiza gegen 7.

Dabei prallte sie gegen den Opel Signum einer 50-jährigen aus Minden, die in Richtung Espelkamp unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Opel gegen ein Verkehrsschild und schließlich in den Straßengraben. Der Seat kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Autos abgeschleppt Am Seat entstand in der Folge ein Brand im Motorraum, den ein Polizeibeamter und ein Ersthelfer aber mit einem Feuerlöscher schnell löschen konnten.

Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletztEine 21-jährige Fußgängerin wurde in Auerbach/Vogtland schwer verletzt, als eine 76-jährige Autofahrerin die Straße überquerte. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Weiterlesen ⮕

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletztEin Motorradfahrer wurde im Bereich der Autobahnbrücke in Bruchmühlbach-Miesau (Landkreis Kaiserslautern) schwer verletzt, als er von einem abbiegenden Auto übersehen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Weiterlesen ⮕

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletztEin Motorradfahrer wurde bei einem Unfall im Bereich der Autobahnbrücke in Bruchmühlbach-Miesau schwer verletzt. Der Autofahrer hatte das Zweirad beim Abbiegen übersehen. Weiterlesen ⮕

80-jähriger Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit AutoEin 80-jähriger Mann wurde an einem Fußgängerüberweg von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Er verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Der 53-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Weiterlesen ⮕

Zusammenstoß mit Straßenbahn - Fünf Personen verletztBerlin - Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Weißensee wurden mehrere Personen verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Nach den bisherigen Weiterlesen ⮕

Berlin & Brandenburg: Ermittlungen nach Zusammenstoß von Kleintransporter mit TramAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg Weiterlesen ⮕