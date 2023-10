Auto geht auf Grumbachtalbrücke auf der A6 in Flammen auf​

-Stadt auf Anfrage der SZ mitteilt, ist am Freitag, 27. Oktober, gegen 17.20 Uhr ein Auto auf der A6 in Flammen aufgegangen. Der Motor des Wagens des 65-jährigen Mannes aus Sulzbach geriet während der Fahrt am Ende der Grumbachtalbrücke in Brand. „Der Brand war in der Baustelle. Deswegen konnte das Feuer nicht sofort gelöscht werden“, erklärte ein Sprecher der SZ.Der 65-Jährige konnte sich selbst aus seinem brennenden Auto befreien. Verletzt wurde niemand.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Mannheim für die Löscharbeiten der Feuerwehr voll gesperrt werden. Die Vollsperrung sorgte für einen langen Stau. Nachdem die Feuerwehr das Auto gelöscht hatte, wurde das komplett ausgebrannte Fahrzeug abgeschleppt.Bei dem Brand wurden laut Angaben der Polizei der Fahrbahnbelag und die Leitplanke beschädigt, so dass am Abend die A6 in Richtung Mannheim nur einspurig freigegeben werden konnte.

